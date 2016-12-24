В этом году в МГУ им. Н.П. Огарева самый высокий конкурс был среди будущих стоматологов

7 и 8 августа в МГУ им. Н.П. Огарева вышли приказы о зачислении студентов на очную и заочную форму обучения на бюджетной основе по программам бакалавриата и специалитета. Среди поступивших – три стобальницы.

Всего этом году в МГУ им. Н.П. Огарева было подано 14 487 заявлений из 70 регионов страны. На сегодняшний день на очную форму обучения бюджетную основу по программам бакалавриата и специалитета зачислено 1435 человека, на заочную форму – 328, по договорам об оказании платных образовательных услуг – 220.

Самый высокий конкурс среди абитуриентов был по следующим направлениям:

1) Стоматология – 44,78 заявлений на место

2) Правоохранительная деятельность – 27,33 заявлений на место

3) Юриспруденция – 22,43 заявлений на место

4) Менеджмент – 17,36 заявлений на место

5) Фармация – 14,95 заявлений на место.