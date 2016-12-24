В этом году в МГУ им. Н.П. Огарева самый высокий конкурс был среди будущих стоматологов

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7 и 8 августа в МГУ им. Н.П. Огарева вышли приказы о зачислении студентов на очную и заочную форму обучения на бюджетной основе по программам бакалавриата и специалитета. Среди поступивших – три стобальницы.
Всего этом году в МГУ им. Н.П. Огарева было подано 14 487 заявлений из 70 регионов страны. На сегодняшний день на очную форму обучения бюджетную основу по программам бакалавриата и специалитета зачислено 1435 человека, на заочную форму – 328, по договорам об оказании платных образовательных услуг – 220.
Самый высокий конкурс среди абитуриентов был по следующим направлениям:
1) Стоматология – 44,78 заявлений на место
2) Правоохранительная деятельность – 27,33 заявлений на место
3) Юриспруденция – 22,43 заявлений на место
4) Менеджмент – 17,36 заявлений на место
5) Фармация – 14,95 заявлений на место.
Регионами-лидерами по подаче заявлений в наш вуз стали Нижегородская, Пензенская, Самарская и Ульяновская области. Также впервые за три года были поданы заявления из Республики Калмыкии, Республики Хакасии и Орловской области. Более чем на 50% больше стало заявлений из Москвы и Московской области.
«В этом году мы наблюдаем расширение географии мест подачи заявлений, если в прошлом изъявили желание поступить абитуриенты из 66 регионов, то в этом мы видим прирост до 70. Это говорит о том, что в других регионах Мордовский госуниверситет ассоциируется с престижным и качественным образованием и пользуется большим интересом», – прокомментировал ректор МГУ им. Н. П. Огарева Дмитрий Глушко.
Приемная кампания МГУ им. Н.П. Огарева продолжает свою деятельность до сих пор, так принимаются заявления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам бакалавриата и специалитета:
- до 14 августа (по результатам вступительных испытаний в университете)
- до 19 августа (по результатам ЕГЭ).
На бюджетные места по программам магистратуры:
- до 11 августа – по очно-заочной и заочной формам обучения
- до 11 сентября – на платные места.
Приемная комиссия находится по адресу г. Саранск, ул. Полежаева, д. 44/3. Учебный корпус № 28.
Часы работы: с понедельника по пятницу: 9.00−18.00 (перерыв 13.00−14.00), в субботу: 9.00−13.00
Дополнительную информацию можно узнать официальном сайте университета.
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