В Мордовии директор офиса регионального оператора связи использовала данные клиентов для оформления кредитов

УФСБ России по Республике Мордовия пресечена противоправная деятельность бывшего директора офиса обслуживания и продаж одного из региональных операторов связи в г. Рузаевка.

Установлено, что подсудимая, занимая указанную должность, с июля 2021 года по март 2022 года совершала неправомерный доступ к электронным базам персональных данных абонентов сотового оператора, которые использовала для оформления кредитных продуктов одного из российских банков.

Следственным отделом Управления по 5 эпизодам противоправной деятельности фигурантки расследовано уголовное дело по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, совершенный с использованием своего служебного положения).

В ходе следствия бывшая сотрудница регионального оператора связи свою вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала полностью. Решением суда ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года. Приговор суда в законную силу не вступил.