Роспотребнадзор по РМ откроет горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей

Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия в период с 14 по 25 августа 2023 года проводит тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей.

С вопросами по указанной тематике можно обращаться:

- по телефону «горячей» линии Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия 8(8342)24-25-21, 8(8342)24-96-89. Часы работы: понедельник-четверг: с 9-00 до 18-00 часов, пятница: с 9-00 до 16-45 часов (обеденный перерыв с 13-00 до 13-45 часов);

- по телефону «горячей» линии Консультационного центра для потребителей при ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» 8(8342)24-62-68. Часы работы: понедельник-пятница: с 8-00 до 16-30 часов (обеденный перерыв с 12-00 до 12-30 часов)

Специалисты Управления и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Мордовия» дадут консультации по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей, в том числе по вопросам:

-нормативные требования к детским товарам и школьным принадлежностям;

-рекомендации по выбору детских товаров и школьных принадлежностей;

-куда писать обращение потребителю в случае обнаружения некачественного товара в магазине;

-сроки годности и условия хранения детских товаров и школьных принадлежностей;

В случае обнаружения некачественного товара в магазине потребитель вправе направить в управление обращение, которое будет рассмотрено в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Направить обращение в адрес Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия можно:

-в форме электронного документа через форму «Прием обращений граждан» раздела «Единый портал для подачи и приема обращений граждан» на сайте Управления http://13.rospotrebnadzor.ru;

-на почтовый адрес: 430030, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Дальняя, 7.

Также, в случае обнаружения продукции, не соответствующей установленным требованиям, после принятия административных мер, информация о них публикуется в открытом доступе на Государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей – zpp.rospotrebnadzor.ru