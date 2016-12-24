Председатель Правительства РМ и прокурор Мордовии с рабочей поездкой посетили Краснослободский район

9 августа Председатель регионального Правительства Дмитрий Поздняков вместе с прокурором Мордовии Сергеем Лапиным с рабочей поездкой посетил Краснослободский район.



В районном центре вместе с главой муниципалитета Алексеем Буйновым осмотрели Краснослободский многопрофильный лицей. Здание образовательной организации возведено в 1982 году, объект включен в заявку на проведение капитального ремонта по программе «Модернизация школьных систем образования» на 2024 год.



Отметим, что в этом году в лицее капитально отремонтирован спортивный зал, закуплено оборудование для спортивной площадки и необходимый инвентарь.



В селе Куликово премьер-министр вместе с прокурором республики ознакомились с ходом уборочной кампании на полях сельхозпредприятия. Как рассказал председатель СХПК «Куликово» Иван Нотин, аграриям предстоит провести сбор зерновых и зернобобовых культур на площади 1500 гектаров. На сегодняшний день убрано 300 гектаров озимой пшеницы, урожайность составляет 54 ц/га.



В селе Старая Рябка участники рабочей поездки побывали в местном отделении предприятия «Плодовоягодный питомник». В сельскохозяйственной организации, действующей на территории Старошайговского, Краснослободского и Ковылкинского районов, сложилась непростая ситуация с материальной обеспеченностью, существует задолженность по страховым взносам, налогам и сборам. Обсуждались вопросы дальнейшей деятельности предприятия.



«У нас с прокурором республики Сергеем Юрьевичем Лапиным сложилась добрая традиция выездов в районы, совместная работа органов исполнительной власти и прокуратуры Мордовии показывает свою эффективность. По поручению Главы республики Артёма Алексеевича Здунова инициирована инвентаризация подведомственных республиканским министерствам и ведомствам предприятий. По результатам были выявлены проблемы в ООО «Плодовоягодный питомник», мы приехали, чтобы определиться с причинами и найти варианты решения проблем. Я благодарю Сергея Юрьевича и его коллег, за то, что сегодня совместно нашли эти варианты, пообщались с людьми, услышали проблемы от сотрудников. До конца августа будут сформированы предложения, по которым мы планируем решать существующие финансовые вопросы», – подчеркнул Дмитрий Поздняков.

По информации прокуратуры республики, глава надзорного ведомства дал поручение подчиненным работникам проработать вопрос о возможности внесения изменений в региональное законодательство, позволяющее предоставлять субсидии юридическим лицам, учредителем которых является государство, при наличии налоговой задолженности. Исполняющему обязанности прокурора района поручено решение проблем финансовой устойчивости предприятия держать на контроле.