Кинолог МВД по РМ помогла 84-летней жительнице Саранска, которая потерялась на улицах города

Как сообщает МВД по РМ, 7 августа 2023 года в саранский отдел полиции поступило заявление местной жительницы о том, что накануне ушла из дома в неизвестном направлении ее мама, 1939 года рождения. Сотрудники полиции и поисковые отряды незамедлительно приступили к поиску потерявшейся женщины. До утра 8 августа сведений о ее местонахождении не поступало.

Как выяснится в последующем, по окончании рабочего дня 7 августа инспектор-кинолог Елена Ратникова направлялась домой и увидела на проезжей части пожилую женщину, которая выглядела растерянной и испуганной. При этом она не смогла назвать свой адрес и номера телефонов близких. Прапорщик полиции предложила ей свою помощь.

Через некоторое время пенсионерка вспомнила улицу, на которой предположительно проживала ее сестра. Елена Ратникова вместе с пожилой женщиной приехали в указанный район, после чего инспектор стала опрашивать местных жителей, чтобы выяснить точный адрес родственницы бабушки. «В результате местную жительницу удалось передать в руки сестры. Удостоверившись, что женщине ничего не угрожает, я уехала домой. Информация о том, что бабушка, которой я помогла, была объявлена в розыск, мне стала известна только на следующий день, о чем я незамедлительно сообщила руководству»,- пояснила прапорщик полиции.

Внучка разыскиваемой бабушки Маргарита от лица родных поблагодарила за оказанную ее семье помощь: «Хочу выразить огромную благодарность всем, кто оказался неравнодушным к нашей беде, поиску нашей потерявшейся бабушки. В такой сложной ситуации мы оказались впервые, но приятно, что откликнулись на беду многие. Особенная признательность полицейскому - кинологу, той женщине, которая заметила бабушку на дороге, не прошла мимо. Помогла старенькой женщине добраться по тому адресу, который она случайно вспомнила. Мы даже и не сразу узнали об этом. Хорошо, что у нас есть такие отзывчивые люди. Огромное спасибо всем!»