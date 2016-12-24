В мордовскую колонию сидельцам прислали «мобильники» и сим-карты, спрятанные в дезодорантах

В исправительной колонии №17 УФСИН по РМ сотрудниками отдела безопасности предотвращены очередные попытки доставки запрещенных предметов.

Как отмечается, при досмотре бандеролей, поступивших для осужденных к 9 и 10 годам лишения свободы, обнаружились шариковые дезодоранты с технической «начинкой». В индивидуальных средствах личной гигиены были искусно спрятаны 2 пары наушников, 26 сим-карт, 2 мобильных телефона и 4 USB-шнура.

По данному факту проводится проверка.