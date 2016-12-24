В мордовскую колонию сидельцам прислали «мобильники» и сим-карты, спрятанные в дезодорантах

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В исправительной колонии №17 УФСИН по РМ сотрудниками отдела безопасности предотвращены очередные попытки доставки запрещенных предметов.
Как отмечается, при досмотре бандеролей, поступивших для осужденных к 9 и 10 годам лишения свободы, обнаружились шариковые дезодоранты с технической «начинкой». В индивидуальных средствах личной гигиены были искусно спрятаны 2 пары наушников, 26 сим-карт, 2 мобильных телефона и 4 USB-шнура.
По данному факту проводится проверка.
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