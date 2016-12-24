В Мордовии будут судить 40-летнего мужчину за сексуальные преступления в отношении своей дочери

По информации Следственного комитета по РМ, в Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины, обвиняемого в совершении 7 сексуальных преступлений в отношении своей дочери.

По данным следствия, с января по май 2023 года обвиняемый совершал в отношении 9-летней дочери преступления, посягающие на половую неприкосновенность. Несмотря на то, что родители девочки были в разводе, проживали они совместно. Мама малолетней потерпевшей, узнав о произошедшем, написала заявление в следственные органы. В отношении фигуранта судом по ходатайству следователя была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.