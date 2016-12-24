В Мордовии бывший участник экстремисткой организации «Правый сектор» получил еще один приговор

Репортер

Собранные следователями УФСБ России по Республике Мордовия доказательства явились достаточными для признания бывшего участника экстремисткой организации «Правый сектор» Кирилла Банецкого виновным в публичном оправдании терроризма. Приговор Центрального окружного военного суда в отношении заключенного исправительного учреждения региона вступил в законную силу.

Следствием и судом было установлено, что в феврале 2022 года 26-летний уроженец Москвы, отбывая в мордовской колонии №12 наказание за публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности и участие в незаконном вооруженном формировании, осуществлял оправдание террористической деятельности. 

Также в беседах с осужденными Банецкий склонял их после отбытия наказания к выезду в страны с повышенным уровнем опасности для участия в боевых действиях на стороне международных террористических организаций, запрещенных на территории РФ.

В ходе следствия фигурант признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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