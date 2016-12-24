Глава Мордовии Артём Здунов провел встречу с начальником управления гражданской обороны Катара

Приветствуя главу спасательного ведомства Катара, Глава Мордовии подчеркнул, что в августе Россия и Катар отмечают 35-летие с момента установления дипломатических отношений, и поблагодарил Хамада Осман Аль-Дехайми за личное участие в качестве почетного гостя в чемпионате в Саранске.

«Ваша команда имела возможность использовать для тренировок нашу спортивную инфраструктуру. Думаю, спортсмены убедились, насколько она современная и разнообразная. Уверен, что мы смогли произвести положительное впечатление, и в лице Мордовии у Катара появился надежный российский партнер на долгие годы, - сказал Артём Здунов, отметив, что в 2025 году чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту пройдет в городе Доха. - Государство Катар будет первой страной ближневосточного региона, проводящей столь значимый международный спортивный форум. И мы желаем вам успехов!»

Хамад Осман Аль-Дехайми поблагодарил руководителя Мордовии за приглашение приехать в республику, возможность получить очень важный опыт: «У нас пока нет национальной команды, но мы пытаемся ее собрать, чтобы участвовать в следующем чемпионате – обязательно хотим на него приехать! Мы знаем, что ваша команда – одна из лучших. Спасибо за возможность посетить несколько спортивных объектов. Мы хотим перенять ваш опыт. С большим удовольствием побывали в одной из саранских мечетей, пообщались с мусульманами Мордовии, узнали, как они здесь живут - это замечательная возможность».

Свои предложения по взаимодействию с Катаром представил и ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко: «Постараемся познакомить наших гостей из Катара с Мордовским госуниверситетом и влюбить их в наш вуз, чтобы студенты из Катара приезжали к нам учиться, тем более что в нашем университете есть специальные программы обучения на английском языке для наших иностранных студентов».