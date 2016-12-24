Глава Мордовии Артём Здунов встретился с директором Спортивной федерации пожарных и спасателей Казахстана Дауреном Данаевым

8 августа в Доме Республики состоялась встреча Главы Мордовии Артёма Здунова с директором Спортивной федерации пожарных и спасателей, руководителем делегации Казахстана на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту среди юношей и девушек Дауреном Данаевым. Во встрече также приняли участие директор Международной спортивной федерации пожарных и спасателей Андрей Калинин, председатель Спортивно-дисциплинарной комиссии МСФПС Наталья Реброва, председатель Госкомитета по делам ГО и ЧС Мордовии Андрей Наумов и начальник Главного управления МЧС России по РМ Сергей Репин.

«Вы ознакомились со спортивной инфраструктурой нашей республики, которую мы с большим удовольствием всегда предоставляем спортсменам. Мордовия активно сотрудничает с Казахстаном в спортивной и образовательной сферах. Есть предложение продолжить сотрудничество, а также расширить его еще и в сфере промышленности – наши предприятия производят широкий спектр наименований продукции для профилактики пожаров, средства противопожарной защиты», - сказал Артём Здунов.

Директор Спортивной федерации пожарных и спасателей Даурен Данаев рассказал о том, как в Казахстане ведется подготовка спортсменов пожарно-спасательного спорта, о работе служб пожарных и спасателей. Он отметил также, что между Россией и Казахстаном в этой сфере налажены очень прочные контакты.

Ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко рассказал о подготовке специалистов для сферы техногенной промышленной безопасности.