Управляющий Отделением Фонда пенсионного и социального страхования России по РМ ответит на вопросы жителей

Репортер

11 августа в 11:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте Управляющий Отделением Фонда пенсионного и социального страхования России по РМ Владимир Василькин ответит на вопросы жителей региона.

Интересующие вопросы можно задать под постом https://clck.ru/35F7Lq либо во время трансляции.

Прямой эфир пройдет при поддержке ЦУР Республики Мордовия.

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