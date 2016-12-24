Управляющий Отделением Фонда пенсионного и социального страхования России по РМ ответит на вопросы жителей

11 августа в 11:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте Управляющий Отделением Фонда пенсионного и социального страхования России по РМ Владимир Василькин ответит на вопросы жителей региона.

Интересующие вопросы можно задать под постом https://clck.ru/35F7Lq либо во время трансляции.

Прямой эфир пройдет при поддержке ЦУР Республики Мордовия.