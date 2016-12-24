Управляющий Отделением Фонда пенсионного и социального страхования России по РМ ответит на вопросы жителей

Глава Мордовии встретился с Героем России
Героический уроженец Дубенского района Давид Малыйкин приехал на малую родину с семьей
11 августа в 11:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте Управляющий Отделением Фонда пенсионного и социального страхования России по РМ Владимир Василькин ответит на вопросы жителей региона.
Интересующие вопросы можно задать под постом https://clck.ru/35F7Lq либо во время трансляции.
Прямой эфир пройдет при поддержке ЦУР Республики Мордовия.
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