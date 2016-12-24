В Мордовии действует запрет на использование дронов, коптеров и других беспилотных судов в личных целях

Напоминаем, что в Мордовии действует запрет на использование коптеров, дронов и других воздушных беспилотных судов. За нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрена административная ответственность.

Соответствующий указ Глава Мордовии Артём Здунов подписал 10 ноября 2022 года.

Ознакомиться с документом можно по ссылке https://clck.ru/33EviB.