В Мордовии в ходе в уборочной кампании планируют превзойти рекордный урожай зерна минувшего года

Об этом в телеграм сообщил Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков.

«Все районы Мордовии активно включились в уборочную кампанию. Хлеборобам предстоит собрать урожай зерновых с площади 465 тысяч гектаров.

Вместе с главами районов и руководителями сельскохозяйственных предприятий осмотрел ход работ на полях.

Планируем до конца августа завершить уборку зерновых культур по всей республике. В этом году надеемся повторить и превысить рекордный прошлогодний показатель в 1,7 миллиона тонн».