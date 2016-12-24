В Мордовии в ходе в уборочной кампании планируют превзойти рекордный урожай зерна минувшего года

Репортер

Об этом в телеграм сообщил Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков.

«Все районы Мордовии активно включились в уборочную кампанию. Хлеборобам предстоит собрать урожай зерновых с площади 465 тысяч гектаров.

Вместе с главами районов и руководителями сельскохозяйственных предприятий осмотрел ход работ на полях.

Планируем до конца августа завершить уборку зерновых культур по всей республике. В этом году надеемся повторить и превысить рекордный прошлогодний показатель в 1,7 миллиона тонн».

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