В Саранске стартовал прием заявок на включение дворовых территорий для благоустройства в 2024 году

Дворы жилых домов будут благоустраиваться в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

По информации Администрации города, предложение о включении дворовой территории, с установленным пакетом документов, подается представителем собственников по определенной форме, нарочным способом, по адресу: г. Саранск, ул. Советская, 34, каб. 305.



В текущем году прием заявок будет проходить с 7 по 20 августа.



После окончания приема заявок общественная комиссия проведет их рассмотрение и примет решение об утверждении перечня дворовых территорий для направления конкурсной заявки на получение финансирования в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Мордовия.



Перечень документов для заявки размещен на официальном сайте Администрации города: https://саранск.рф/other/FKGS/