В Саранске стартовал прием заявок на включение дворовых территорий для благоустройства в 2024 году

В Мордовию прибыл глава МЧС России
Александр Куренков оценил состояние пожарно-спасательной инфраструктуры в Республике Мордовия
Дворы жилых домов будут благоустраиваться в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
По информации Администрации города, предложение о включении дворовой территории, с установленным пакетом документов, подается представителем собственников по определенной форме, нарочным способом, по адресу: г. Саранск, ул. Советская, 34, каб. 305.
В текущем году прием заявок будет проходить с 7 по 20 августа.
После окончания приема заявок общественная комиссия проведет их рассмотрение и примет решение об утверждении перечня дворовых территорий для направления конкурсной заявки на получение финансирования в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Мордовия.
Перечень документов для заявки размещен на официальном сайте Администрации города: https://саранск.рф/other/FKGS/
Поделиться в соц. сетях:
Александр Куренков оценил состояние пожарно-спасательной инфраструктуры в Республике Мордовия
Мордовия будет ориентироваться на выполнение установок Президента России
Героический уроженец Дубенского района Давид Малыйкин приехал на малую родину с семьей
Глава Мордовии Артём Здунов ответил на вопросы жителей республики