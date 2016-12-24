В Саранске стартовал прием заявок на включение дворовых территорий для благоустройства в 2024 году

Наш город

Дворы жилых домов будут благоустраиваться в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

По информации Администрации города, предложение о включении дворовой территории, с установленным пакетом документов, подается представителем собственников по определенной форме, нарочным способом, по адресу: г. Саранск, ул. Советская, 34, каб. 305.

В текущем году прием заявок будет проходить с 7 по 20 августа.

После окончания приема заявок общественная комиссия проведет их рассмотрение и примет решение об утверждении перечня дворовых территорий для направления конкурсной заявки на получение финансирования в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Мордовия.

Перечень документов для заявки размещен на официальном сайте Администрации города: https://саранск.рф/other/FKGS/

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