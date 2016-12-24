Открыто голосование за лучшую граффити-работу в рамках фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART»

В течение четырех месяцев в рамках фестиваля прошел отборочный и презентационный этапы, где были определены и реализованы лучшие работы от каждого региона ПФО. Сейчас стартует завершающий этап проекта — голосование. Каждый желающий может отдать свой голос за понравившуюся работу по бесплатному номеру 8 (800) 301-50-23 до 17 августа включительно. Необходимо указать в тоновом режиме индивидуальный номер участника от 1 до 14. Проголосовать можно только один раз.



По результатам отборочного этапа в финал фестиваля от Республики Мордовия прошла работы Ангелины Волковой «Следуй за знанием». Чтобы проголосовать за работу Ангелины нужно позвонить по номеру 8 (800) 301-50-23 и в тоновом режиме набрать код «3#».



Фото и видеоматериалы финалистов размещены на официальном сайте Фестиваля formartpfo.ru. Итоговый результат будет определен суммой мест из трех таблиц – экспертной, общественного голосования жителей региона и голосов жителей из других регионов.



Напомним, что участниками фестиваля «ФормART» могли стать как профессиональные стрит-арт художники, так и художники-любители в возрасте от 18 до 35 лет с эскизами художественных работ по пяти направлениям: «Мой учитель», «Роль наставника, повлиявшего на личное и профессиональное развитие человека», «Образ учителя и наставника в искусстве», «Знание – сила», «Современные технологии в образовании» и специальная номинация «Киров 650», посвященная юбилею города, где участником может стать любой желающий из других субъектов Российской Федерации. Тема Фестиваля 2023 — «Сила знания».



Итоги фестиваля стрит-арта будут оглашены на торжественной церемонии закрытия в Кирове 25 августа, где встретятся представители всех 14 регионов округа: финалисты, члены регионального оргкомитета и жюри. Зрителем прямой трансляции сможет стать любой желающий.



Призовой фонд конкурса составляет 450 тысяч рублей. Обладатель I места получит грант в размере 200 тысяч рублей, II-го – 150 тысяч, III-го – 100 тысяч рублей, а победители в спецноминации «Киров 650» реализуют работы в г. Кирове в 2024 году.



Организаторами фестиваля являются аппарат полномочного представителя Президента РФ в ПФО, НКО «Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе», правительство Кировской области, органы государственной власти субъектов РФ, расположенных в пределах Приволжского федерального округа.