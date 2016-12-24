«Лидеры России» подключились к решению проблемы качественного отбора кандидатов на госслужбу в Мордовии

Участники пятого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – сформировали команды и приступили к выполнению заданий регионального этапа. До 9 августа 2023 года им предстоит подготовить проект решения социально-экономической проблемы, заявленной главой субъекта РФ. В Республике Мордовия поставлена задача разработать «симулятор» – некую информационную среду, где кандидат на замещение должности на государственную или муниципальную службу проходит комплексные, максимально приближенные к его будущей работе, испытания. Наиболее эффективные решения, по оценке экспертов конкурса, лидеры лично представят руководителю региона Артёму Здунову и смогут принять участие в реализации своих проектов.

Участники пятого сезона «Лидеров России» приступили к выполнению заданий регионального этапа, который включен в программу конкурса впервые. Его проходят 3009 управленцев из всех субъектов РФ и еще 23 стран, которые успешно преодолели дистанционный этап и подтвердили знания на контрольном тестировании. На региональном этапе конкурсанты работают в командах.

«У нас есть хороший опыт подготовки управленческого кадрового резерва. Но это постоянная работа, в ней будем использовать все успешные практики. Прозрачность попадания на госслужбу - один из важнейших результатов, к которым мы стремимся. К решению подключились участники флагманского проекта президентской платформы «Россия - страна возможностей». Сейчас идет региональный этап конкурса «Лидеры России». От Мордовии соревнуются две команды. Им предстоит предложить рабочий механизм отбора кадров для госслужбы и повышения квалификации сотрудников. Рассмотрим проекты вместе, лучшее применим в регионе», – отметил Артём Здунов.

В Республике Мордовия, несмотря на успешное проведение кадрового проекта и привлечение высококвалифицированных управленцев из других регионов, сохраняется потребность в управленческих кадрах. Есть запрос на повышение результативности отбора и приема кандидатов, который бы смог исключить потенциальные «ошибки» в назначении на руководящие должности и скорректировать ожидания от муниципальной или государственной службы потенциальных желающих.

«Помимо того, что кандидат должен знать основы государственного и муниципального управления, он должен уметь работать с разными базами данных. Кроме управленческих большое значение имеют коммуникативные компетенции. Во время проведения кадрового проекта «Моя Мордовия» участники решали реальные кейсы в финансовом управлении, социальной и в экологической сфере. Этот опыт можно применять и в дальнейшем при отборе и переподготовке кадров. Также можно добавить функционал для формирования личного рейтинга управленцев. Данную технологию можно активно использовать и в других сферах, например, в бизнесе и научной сфере», – прокомментировала заместитель Председателя Госсобрания РМ Наталья Долматова.

Подготовить решения лидерам необходимо до 9 августа 2023 года. После экспертной оценки все проекты будут переданы Главе Республики Мордовия. Команды, подготовившие наиболее перспективные решения, смогут лично представить их Артёму Здунову и впоследствии поучаствовать в их практической реализации.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению Президента Российской Федерации. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира.