Лицеисты МГУ им. Н.П. Огарева – победители всероссийских программ «Вектор УСпеха» и «Больше, чем путешествие»

Вчера стали известны результаты конкурсных отборов сразу двух программ – «Вектор УСпеха» Движения первых и «Больше, чем путешествие» АНО «Россия – страна возможностей». Лицеистки МГУ им. Н.П. Огарева выиграли поездки на форумы в Крым и Хабаровск.

Участниками конкурсного отбора программы «Вектор УСпеха» Движения первых стали более 2400 обучающихся со всей страны. Конкурсное задание отборочного этапа предполагало написание эссе на тему «Мой наставник в совете обучающихся» и запись видео-монолога «Совет обучающихся – мой вектор успеха».

По итогам решения экспертной комиссии ученица 11А лицея университета Вероника Сухарева стала одной из 1470 победителей отбора на участие во Всероссийском форуме лидеров ученического самоуправления «Вектор УСпеха». Он пройдет на базе Международного детского центра «Артек» с 25 сентября по 16 октября 2023 года.

«Вчера вечером, когда я увидела результат, я до последнего не верила в то, что вскоре поеду в Артек. Поездка туда – моя заветная мечта, и теперь она исполнилась! Спасибо огромное Совету обучающихся Лицея за предоставленную возможность, теперь я точно уверена в том, что он – Вектор успеха!», – поделилась впечатлениями Вероника Сухарева.

Ученица 11Б лицея вуза Евгения Дерюга стала победителем программы «Больше, чем путешествие» от АНО «Россия – страна возможностей».

Программа поощряет талантливых молодых людей со всей России: участников и победителей различных конкурсов, добровольческих инициатив и олимпиад.

«Информацию о форуме я увидела на сайте Росмолодежи и подумала, что это отличная возможность совершить небольшое, но очень полезное путешествие на другой конец России. Было несколько отборочных этапов, и я рада, что мои старания так высоко оценили», – прокомментировала Евгения Дерюга.

Каждое большое путешествие состоит из двух частей: образовательно-туристического блока, который включает в себя экскурсии по знаковым местам, лекции от ведущих спикеров Российского общества «Знание» и других партнеров, а также общественно-полезной программы, предусматривающей участие в волонтерских акциях, проектирование общественных пространств, решение кейсов от партнеров на крупных предприятиях страны.

Так, с 16 по 22 августа лицеистка отправится в город Хабаровск, где в седьмой раз пройдет Всероссийский молодежный образовательный форум «Амур» – мероприятие, которое позволяет профессионально и личностно самореализовываться молодым людям.

«Приятно видеть, что наши лицеисты показывают значительные результаты и заявляют о себе на всю страну. Это показывает высокий уровень работы с молодежью учителей Лицея МГУ им. Н.П. Огарева, которые не только дают знания, но и проделывают большую работу по развитию и личностному росту учеников», – отметил ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко.