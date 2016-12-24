Петр Тултаев привез подарки к началу учебного года в семью участника специальной военной операции

Подарки к началу нового учебного года получили воспитанники Ялгинской средней школы Матвей и Сабина. Их папа защищает Родину, находясь в зоне проведения специальной военной операции. Дети стали участниками акции «Собери ребенка в школу», которая ежегодно проводится партией «Единая Россия» в преддверии 1 сентября. Каждый год депутаты «Единой России» помогают собрать в школу детей из многодетных, малообеспеченных семей. В этом году помощь оказывается также детям участников специальной военной операции.

Сенатор от Мордовии Петр Тултаев привез не только школьные принадлежности, но и подарил детям планшеты, школьные рюкзаки, спортивную одежду и обувь, сладости. Детскому счастью не было предела! Сабина рассказала сенатору о своем увлечении - девочка мечтает стать ветеринаром, она очень любит животных, особенно двух своих собак, одну из которых ей подарили родители.

Матвей сразу примерил спортивный костюм, подаренный Петром Тултаевым, ребенок увлекается спортом, поэтому спортивная одежда очень пригодится.

По словам мамы ребят - Александры - участие в акции «Собери ребенка в школу» – большая помощь для семьи. Она тепло поблагодарила Петра Тултаева за подарки и внимание к детям.