В Саранске 56-летний деятель ответит в суде за мошенничество на 22 миллиона рублей

По информации МВД по РМ, в Саранске завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Этот товарищ «раскрутил» знакомого на займы, сумма которых превысила 22 миллиона рублей. И не вернул.

В ходе расследования было установлено, что в период с 2015 по 2018 годы обвиняемый путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение крупной суммы денежных средств, принадлежащих жителю Саранска. В мае 2015 года 56-летний фигурант обратился к знакомому с просьбой одолжить ему полмиллиона рублей под 10% годовых для оплаты коммунальных платежей и выплаты заработной платы работникам организации, учредителем которой он является. Передача денежных средств под проценты была оформлена распиской, по которой получатель займа обязался выплатить долг в срок не позднее 1 года.

Следствие установило, что мужчина, имея многочисленные финансовые задолженности, изначально не намеревался выполнять взятые обязательства. Более того, в дальнейшем он еще семь раз обращался к потерпевшему с аналогичными просьбами. Состоятельный кредитор, будучи уверенным в порядочности просителя, передавал ему под расписку от 1,5 до 5 миллионов рублей за раз.

В течение трех лет предприимчивый товарищ вытянул со своей жертвы в общей сложности более 22 миллионов рублей. Заявление в полицию потерпевший написал в 2021 году, когда окончательно убедился в том, что его должник не собирается возвращать деньги. При этом, вину в содеянном обвиняемый не признает. В отношении него избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.