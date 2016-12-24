Артём Здунов – министрам и главам районов во время прямого эфира: «Будьте повнимательнее и порасторопнее»

Глава Мордовии Артём Здунов 2 августа на площадке ЦУРа провел прямую линию, во время которой ответил на вопросы жителей региона, поступившие через социальные сети. Кроме того, в студию были приглашены журналисты, блогеры и общественники. В общей сложности Артёму Здунову поступило более четырехсот вопросов.

ЖКХ, ремонт дорог, благоустройство общественных территорий – таких обращений было больше всего. Глава республики, отвечая на вопросы жителей Мордовии, сразу же подключал к обсуждению острых тем министров и глав районов. В частности, была обозначена актуальнейшая для жителей Рузаевки проблема с водопроводно-канализационным хозяйством. В свое время сети были переданы в частные руки, но собственники не инвестировали в развитие инфраструктуры, а только получали прибыль. Как результат – постоянные аварии в сетях, забитые канализационные коллекторы. «Этот вопрос сейчас решается через суд. Будем принимать все законные методы, чтобы вернуть предприятие, передать в эффективную собственность или заниматься самим», - сказал Артём Здунов.

Жители Саранска обращались с вопросами по конкретным адресам – они касались обустройства детских площадок, ремонта общежитий, благоустройства придомовых территорий. Жители района ТЭЦ-2 пожаловались, что у них нет игровых площадок, а также на то, что компания «Т-Плюс» не привела в порядок территорию после ремонтных работ. Артём Здунов пообещал уделить отдельное внимание этому району.

Что касается центральной части города – то больше всего вопросов поступило по ремонту площади Тысячелетия и Фонтанного спуска. Глава республики отметил, что в этом году начнутся работы на площади, а к Фонтанному спуску приступят в следующем.

Жители поселка Пушкино городского округа Саранск пожаловались, что к земельным участкам, которые выдавались многодетным семьям, не подведены никакие коммуникации. Руководитель республики согласился, что вопрос очень острый, и дал поручение главе города Игорю Асабину лично встретиться с людьми и обсудить, как решать эту проблему.

А вот жителей районов больше всего беспокоит плохое состояние дорог. Во время прямого эфира поступило множество таких вопросов. Речь шла, в том числе, о дорогах в Больших Березниках, между селами Каргашино и Анаево в Зубово-Полянском районе. Госкомтрансу дано поручение взять указанные дорожные объекты на особый контроль и предложить варианты, как отремонтировать проблемные участки.

Также руководитель республики ответил на вопросы, связанные с капремонтом школ, кадровым обеспечением медицинских учреждений и сельхозпредприятий, развитием туризма.

Важный темой разговора стала поддержка участников СВО. Был поднят вопрос организованной доставки наших бойцов, приходящих в отпуск. Сейчас они добираются в родные места самостоятельно, при этом возникают определенные трудности. Глава республики дал поручение проработать варианты решения вопроса.

Национальные печатные издания республики интересовались, как сохранить национальные языки и культуру. Артём Здунов подчеркнул, что здесь очень важен пример, который взрослые подают своим детям. Руководитель республики изучает эрзянский язык, а вместе с ним это делает и его сын. «Ему интересно, потому что папе интересно», - сказал Глава Мордовии и призвал всех стараться общаться на родных языках, развивать Мордовское землячество.

Также руководитель Мордовии подчеркнул, что нужно прислушиваться к мнению молодежи, слышать, что они хотят, какие инициативы предлагают. «Я был вчера на открытии окружных военно-патриотических сборов «Гвардеец», общался с нашими ребятами. Молодые люди сейчас – другие. Они, как сказал наш Президент, лучше, чем мы. Они намного смелее, бодрее, и нам всем надо постараться, чтобы соответствовать их представлениям о чиновниках и руководителях вообще, - сказал Глава Мордовии. – У них огромный запрос на справедливость. Так вот, они говорили мне о конкретных вещах: дорогах, проблемах ЖКХ. Все их обращения я передал в Правительство. И сейчас тоже прошу Правительство отработать все вопросы, поступившие в прямой эфир, максимально конкретно. Это важно. Не всё еще у нас получилось, но много в республике сделано. Мы справились с бюджетом – у нас здесь хорошие показатели роста, мы нарастили дорожный фонд. Но это всё будет незаметным, если конкретный человек не получит ответа на свои вопросы. Будьте повнимательнее и порасторопнее».