В Мордовии пьяный водила сбил на тротуаре пожилую женщину и малыша в коляске

По информации Госавтоинспекции республики, 1 августа в поселке Явас Зубово-Полянского района около 20:20 напротив дома № 16 по ул. Советской 33-летний водитель (удостоверение он не получал), находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомашины «ВАЗ-2107», не справился с управлением и допустил съезд в левую по ходу движения обочину. После этого машина вылетела еще и на тротуар, где под ее колеса угодили пешеходы с детской коляской, в которой находился малолетний.

В результате ДТП 61-летняя женщина и 8-месячный мальчик с различными травмами были госпитализированы в лечебные учреждения республики. По результатам освидетельствования у водителя установлено алкогольное опьянение (0,601 мг/л). В отношении него составлены административные материалы за пьяную езду без прав управление авто, не зарегистрированным в установленном порядке и отсутствие полиса ОСАГО.