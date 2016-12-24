В Мордовии осужден 38-летний сельчанин, ограбивший магазин под угрозой невидимого оружия

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Как сообщает МВД по РМ, 38-летний житель села Семилей Кочкуровского района был признан судом виновным в совершении разбоя. Весной этого года он наведался в торговую точку и устроил там криминальное представление.
О совершенном хищении небольшой суммы денег в полицию сообщила продавец магазина, расположенного по улице Молодежной. Как рассказала женщина, около восьми часов вечера в павильон зашел местный житель и сразу же сообщил, что совершается ограбление. Угрожая, что будет стрелять, злоумышленник потребовал передать ему денежные средства. При этом рука у него находилась под курткой.
В этот момент в кассе были только 2 тысячи рублей, которые продавщица и передала грабителю. С этой мизерной добычей тот сразу же покинул место преступления, а женщина сообщила о нападении в полицию.
Злоумышленник был задержан полицейскими возле своего жилища по горячим следам. Похищенные денежные средства были у него изъяты. Свою вину в преступлении он признал полностью.
В отношении нелепого грабителя до суда была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Приговором ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.
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Мордовия будет ориентироваться на выполнение установок Президента России
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