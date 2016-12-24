Главврач больницы имени Каткова Вячеслав Щапов ответит в суде за растрату 9,5 миллионов рублей

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Главный врач Республиканской клинической больницы им. С.В.Каткова 41-летний Вячеслав Щапов предстанет перед судом по обвинению в растрате бюджетных денежных средств и изготовлении специального технического средства для негласного получения информации.
По данным следствия, в мае 2020 года на посту главного врача больницы Вячеслав Щапов заключил два государственных контракта с коммерческим предприятием на поставку 6 аппаратов искусственной вентиляции легких по умышленно завышенной стоимости и без предварительного анализа рынка на предмет средних цен аналогичных товаров. Стоимость каждого аппарата была завышена от 700 тысяч до 2 миллионов рублей. Таким образом фигурант совершил растрату бюджетных денежных средств на сумму более 9,5 миллионов рублей.
Также выявлено, что обвиняемый в 2022 году самостоятельно изготовил специальное техническое средство, предназначенное для негласного получения и регистрации информации. Устройство было закамуфлировано под папку-скоросшиватель и установлено в рабочем кабинете главного врача.
На основании материалов УФСБ в отношении Вячеслава Щапова было возбуждено и расследовано уголовное дело о растрате в особо крупном размере и незаконном производстве специальных технических средств для негласного получения информации.
До июня этого года Вячеслав Щапов находился в СИЗО, а затем был выпущен под домашний арест. В настоящее время материалы его уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, что должность главного врача Республиканской клинической больницы имени С.В. Каткова Вячеслав Щапов занимал с 2019 года. Он сменил Олега Маркина, который возглавил министерство здравоохранения Мордовии.
Вячеслав Щапов родился в 1982 году в Саранске. Окончил медицинский факультет МГУ им. Н.П. Огарева. Работал врачом-хирургом и сердечно-сосудистым хирургом в различных медицинских учреждениях республики. Общий врачебный стаж — 17 лет.
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