В Мордовии за неудачный подкуп инспектора ГИБДД будут судить 59-летнего автомобилиста

Житель села Ардатово Дубенского района Мордовии предстанет перед судом за провальное коррупционное преступление. 59-летний мужчина при помощи взятки пытался «ликвидировать» составленный на него инспектором ГИБДД протокол за отказ пройти медосвидетельствование.

Как сообщает прокуратура РМ, 26 мая этого года сельчанина за рулем «KIA RIO» на автодороге «Саранск-Сурское-Ульяновск» остановил инспектор ДПС ГИБДД. Водителю было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, от чего автомобилист оказался. Соответственно, на него стал оформляться административный материал.

Не желая расставаться с правами, что неизбежно при таком отказе, мужчина предложил сотруднику Госавтоинспекции за 30 тысяч рублей забыть про все протоколы и мирно расстаться. Как указывается, преступные действия не были доведены до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам, поскольку инспектор от получения денежных средств в качестве взятки отказался.

Теперь незадачливому «коррупционеру на колесах» придется отвечать по статье о приготовлении к даче взятки должностному лицу. По ней можно получить и реальное лишение свободы - вплоть до 4 лет.