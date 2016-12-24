Сотрудник УФСИН по РМ Мордовия стал призером российского Чемпионата ведомства по стрельбе из боевого оружия

Сотрудник УФСИН по РМ Мордовия Кирилл Виноградов стал призером российского Чемпионата ведомства по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, проходившего в Рязани. Имена призеров и победителей соревнований огласили на плацу Академии ФСИН России.

Участники Чемпионата соревновались в нескольких огневых дисциплинах – стрельбе из пистолета и автомата. Немаловажной целью также являлось повышение уровня спортивного мастерства и как результат – получение спортивного разряда или повышение уже имеющегося.

В упражнении ПБ-14 в личном первенстве среди мужчин сотрудник УФСИН России по Республике Мордовия Кирилл Виноградов занял 3 место.

По условиям выполнения упражнения каждый участник Чемпионата с расстояния 10-15 метров должен сначала поразить 5 зачетных мишеней, а в конце контрольную мишень. При этом спортсмен должен сменить один магазин на другой, количество патронов и выстрелов не ограничено. Победителем считается тот участник, кто первым поразил контрольную мишень и не нарушил порядок выполнения упражнения.