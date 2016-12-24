В Саранске за пьяное ДТП с пострадавшим будут судить 29-летнюю «даму на Мерседесе»

В прокуратуре республики утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летней жительницы Саранска. По данным следствия, она в нетрезвом виде за рулем премиального кроссовера нарушила Правила дорожного движения, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью пассажира.

В ходе расследования было установлено, что ночью 4 июня этого года 29-летняя женщина, управлявшая автомашиной «MERCEDES-BENZ GLK 300 4MATIC», не обеспечила безопасный скоростной режим и не справилась с управлением - в результате, автомобиль совершил наезд на бордюрный камень и врезался в световую опору.

Как отмечалось в информации Госавтоинспекции республики, женщина-водитель, а также двое пассажиров кроссовера – 19-летний молодой человек и 18-летняя девушка с различными травмами были госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу №4.

У дамы по горячим следам брали кровь на анализ. Очевидно, его результаты оказались для авто-леди скверными. По данным прокуратуры РМ, тяжкий вред здоровью в этой дорожной аварии был нанесен одному пассажиру.

Уголовное дело сейчас уже направлено в Ленинский районный суд Саранска для рассмотрения по существу. Особо указывается, что санкция статьи предусматривает максимальное наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.