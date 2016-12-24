В МВД по РМ состоялся онлайн-брифинг, в ходе которого рассматривались вопросы профилактики терроризма и экстремизма

По словам представителя Центра по противодействию экстремизму регионального МВД Андрея Мурлаева, за шесть месяцев этого года сотрудниками Центра выявлено восемь преступлений и 65 административных правонарушений экстремистского характера. В результате проведенной работы совместно с региональным Управлением ФСИН выявлен 41 факт демонстрации осужденными нацистской символики и символики экстремистских организаций АУЕ.

Также в первом полугодии на внесудебную блокировку Интернет-ресурсов, содержащих информацию радикального характера, в региональное управление Роскомнадзора было направлено 116 материалов для включения в единый реестр запрещенной информации.

Как показывает практика, размещение материалов экстремистского содержания в интернете осуществляют преимущественно молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. Для распространения таких публикаций активно используется социальные сети.

Андрей Мурлаев отметил, что за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», предусмотрено наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток, на юридических лиц - от двухсот пятидесяти до пятисот тысяч рублей.

При совершении повторного административного правонарушения в течение года, гражданин будет привлечен к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства), по которой предусмотрен штраф в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.