В Рузаевке пострадавшая от укуса собаки девочка получит от властей 40 тысяч рублей

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Рузаевская межрайонная прокуратура по обращению местной жительницы провела проверку обстоятельств причинения вреда здоровью ее несовершеннолетней дочери.
Было установлено, что в апреле 2023 года в Рузаевке 11-летняя девочка подверглась нападению бездомной собаки, в результате чего от укуса получила рану левой голени.
Данная ситуация возникла по причине неприятия администрации Рузаевского муниципального района своевременного комплекса мер, направленных на отлов животных без владельцев на территории района.
Согласно требованиям законодательства, полномочия по организации отлова животных без владельцев возложены на органы местного самоуправления.
С целью защиты прав несовершеннолетнего, прокурором в суд было направлено исковое заявление о взыскании с администрации муниципального района морального вреда, причиненного ребенку укусом собаки, в размере 50 тысяч рублей.
Судом требования удовлетворил частично - в размере 40 тысяч рублей.
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