В Мордовии делец из Ковылкино ответил в суде за операции с немаркированными сигаретами

53-летний индивидуальный предприниматель из Ковылкино выслушал приговор суда за приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий. Противоправная деятельность фигуранта в марте 2023 года была пресечена сотрудниками УФСБ по РМ.

В рамках расследования было установлено, что нелегальный товар коммерсант приобрел у неизвестных ему лиц с целью дальнейшей реализации. Немаркированные сигареты он складировал в принадлежащем ему магазине, расположенном в Ковылкинском районе, и в своей квартире. Всего у товарища было изъято 2 607 контрафактных пачек сигарет разных наименований и стран производителей. Общая стоимость изъятой табачной продукции, не промаркированной федеральными специальными марками Гознака, составила 310 233 рубля.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.