В Мордовии делец из Ковылкино ответил в суде за операции с немаркированными сигаретами

Налоговый учет
В Мордовии выявили и поставили на учет почти 59 тысяч объектов недвижимости, ранее не имевших правообладателя
53-летний индивидуальный предприниматель из Ковылкино выслушал приговор суда за приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий. Противоправная деятельность фигуранта в марте 2023 года была пресечена сотрудниками УФСБ по РМ.
В рамках расследования было установлено, что нелегальный товар коммерсант приобрел у неизвестных ему лиц с целью дальнейшей реализации. Немаркированные сигареты он складировал в принадлежащем ему магазине, расположенном в Ковылкинском районе, и в своей квартире. Всего у товарища было изъято 2 607 контрафактных пачек сигарет разных наименований и стран производителей. Общая стоимость изъятой табачной продукции, не промаркированной федеральными специальными марками Гознака, составила 310 233 рубля.
Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии выявили и поставили на учет почти 59 тысяч объектов недвижимости, ранее не имевших правообладателя
Героический уроженец Дубенского района Давид Малыйкин приехал на малую родину с семьей
Александр Куренков оценил состояние пожарно-спасательной инфраструктуры в Республике Мордовия
В МГУ имени Н. П. Огарева в настоящее время обучаются более 700 студентов из Индии