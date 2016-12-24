Делегация Мордовии возложила цветы к мемориальному знаку уроженцам республики, погибшим при обороне Ленинграда

Налоговый учет
В Мордовии выявили и поставили на учет почти 59 тысяч объектов недвижимости, ранее не имевших правообладателя
Второй день работы делегации Мордовии в Санкт-Петербурге начался с церемонии возложения цветов к памятной стеле, установленной в честь уроженцев республики, погибших при обороне Ленинграда.
Церемония состоялась с участием представителей Фонда поддержки и развития мордовской культуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области «Шумбрат». Цветы были возложены от Главы Мордовии и жителей республики.
Мемориальный знак установлен на Невском пятачке, где находится Интернациональная аллея Славы.
В боях за Ленинград участвовали десятки тысяч уроженцев Мордовии. Шестеро из них получили звание Героя Советского Союза. Многие награждены боевыми наградами. Вечная память героям! Светлая память сынам Отечества!
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В Мордовии выявили и поставили на учет почти 59 тысяч объектов недвижимости, ранее не имевших правообладателя
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