В Мордовии держатель 15 кг «синтетики» ответит в суде за покушение на незаконный сбыт наркотических средств

Следственные органы в Мордовии завершили расследование по наркотическому транзиту через республику крупной партии «синтетики». Отвечать в суде за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере будет 41-летний житель Воронежской области.

Как сообщается, 14 мая при отработке оперативной информации коллег из центрального аппарата, сотрудниками УНК МВД по РМ в лесополосе вблизи села Лемдяй Старошайговского района был остановлен автомобиль «Ауди 80», за рулем которого находился 41-летний житель Воронежской области.

В ходе досмотра в багажнике транспортного средства полицейские обнаружили два пакета с наркотическим средством N-метилэфедерон массой 7 килограммов 636 граммов.

По словам задержанного, некоторое время назад он приобрел запрещенные вещества весом более 15 килограммов и забрал «товар» из тайника на территории Московской области. Половину наркотических средств дилер забрал с собой, планируя доставить на территорию Башкортастана для насыщения местного теневого рынка. Вторую половину, весом 7 килограммов 586 граммов, он оставил в запасе - в последующем эту партию обнаружили и изъяли сотрудники полиции.

В отношении задержанного была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.