Полиция в Саранске разыскивает «юмориста», расплатившегося в магазине 5-тысячной купюрой «Банка приколов»

Репортер

Полицейскими в столице Мордовии устанавливается личность мужчины, возможно причастного к мошенничеству. По данным органов дознания, 14 июня неизвестный субъект расплатился за товар в магазине по улице Косарева в Саранске с помощью банкноты «Банка приколов» номиналом 5 тысяч рублей.

Всем, кто располагает информацией о личности или местонахождении указанного гражданина, просят сообщить по телефонам: 8(8342) 29-77-88 или 102(02).

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