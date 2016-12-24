Полиция в Саранске разыскивает «юмориста», расплатившегося в магазине 5-тысячной купюрой «Банка приколов»

Полицейскими в столице Мордовии устанавливается личность мужчины, возможно причастного к мошенничеству. По данным органов дознания, 14 июня неизвестный субъект расплатился за товар в магазине по улице Косарева в Саранске с помощью банкноты «Банка приколов» номиналом 5 тысяч рублей.

Всем, кто располагает информацией о личности или местонахождении указанного гражданина, просят сообщить по телефонам: 8(8342) 29-77-88 или 102(02).