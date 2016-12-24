Советские ордена Мордовии переданы в фонды Краеведческого музея им. И.Д. Воронина

25 июля состоялось заседание Совета Госсобрания РМ, в ходе которого рассматривался вопрос о передаче государственных наград СССР, принадлежащих нашему региону, на постоянное хранение в фонды Мордовского краеведческого музея имени И.Д. Воронина.

Мордовия является обладателем четырех высших государственных наград СССР - Ордена Дружбы народов, Ордена Октябрьской Революции и двух Орденов Ленина. Высокими наградами республика была удостоена за успехи, достигнутые трудящимися МАССР в хозяйственном и культурном строительстве, за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества социалистических наций и народностей, за значительный вклад в экономическое, социально-политическое и культурное развитие СССР.

«Эти награды, увековечившие трудовой подвиг земляков, представляют высокую историческую ценность и являются общественным достоянием Мордовии. Не случайно награды были переданы в фонды нашего музея - главное хранилище памятников истории и культуры родного края. Очень скоро эти реликвии займут свое место в постоянной экспозиции соответствующего исторического периода», - отметил директор Мордовского краеведческого музея им. И.Д. Воронина Дмитрий Фролов.