В Саранске 49-летний рецидивист не смог под угрозой ножа завладеть спиртным в магазине

По информации МВД по РМ, в столице Мордовии за совершение разбоя заключен под стражу 49-летний рецидивист. С сообщением о преступлении в полицию обратилась продавец магазина по продаже бытовой химии, расположенный на улице Энгельса.

Как рассказала женщина, вечером 21 июля в торговый павильон зашел местный завсегдатай. При этом с собой у мужчины был нож. Угрожая оружием, он потребовал передать с витрины четыре косметических лосьона с целью дальнейшего употребления. 62-летняя женщина прогнала злоумышленника, после чего сообщила о произошедшем в полицию.

В ходе проводимых мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель.

В настоящий момент в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. К слову, по статье о разбое товарищ с богатым криминальным прошлым может получить до восьми лет лишения свободы. И не важно, что «фанфурики» ему так и не достались.