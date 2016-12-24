В Мордовии водитель с кучей штрафов за превышение скорости устроил ДТП с пострадавшими

По данным Госавтоинспекции республики, 24 июля в Старошайговском районе в утреннем ДТП с участием двух легковых автомашин пострадали три человека.

В 07:00 на автодороге М-5 «Урал» 37-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» при движении со стороны Краснослободска в направлении Саранска не обеспечил безопасную дистанцию до двигавшегося впереди транспортного средства и совершил столкновение с автомашиной «Форд Фокус».

В результате ДТП водитель и 63-летняя пассажирка «Форда», а также торопыга из «Ларгуса» с различными травмами были госпитализированы в Мордовскую республиканскую клиническую больницу. У водителей взята кровь на анализ.

Как отмечается, виновник ДТП в этом году уже 21 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.