В Мордовии водитель с кучей штрафов за превышение скорости устроил ДТП с пострадавшими

Налоговый учет
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По данным Госавтоинспекции республики, 24 июля в Старошайговском районе в утреннем ДТП с участием двух легковых автомашин пострадали три человека.
В 07:00 на автодороге М-5 «Урал» 37-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» при движении со стороны Краснослободска в направлении Саранска не обеспечил безопасную дистанцию до двигавшегося впереди транспортного средства и совершил столкновение с автомашиной «Форд Фокус».
В результате ДТП водитель и 63-летняя пассажирка «Форда», а также торопыга из «Ларгуса» с различными травмами были госпитализированы в Мордовскую республиканскую клиническую больницу. У водителей взята кровь на анализ.
Как отмечается, виновник ДТП в этом году уже 21 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.
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В Мордовии выявили и поставили на учет почти 59 тысяч объектов недвижимости, ранее не имевших правообладателя
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