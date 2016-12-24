В Саранске бывший торговый представитель выслушал приговор за присвоение 390 тысяч рублей

В столице Мордовии 42-летний житель Рузаевки ответил в суде за присвоение денежных средств коммерческой организации.

По данным следствия, мужчина являлся торговым представителем ООО «Имидж-Торг» и с сентября 2021 года по февраль 2022 года присваивал денежные средства, которые заказчики выплачивали фирме за поставку продукции. Вырученные деньги работник просто не вносил в кассу предприятия и распоряжался ими по своему усмотрению. Общая сумма ущерба организации составила около 390 тысяч рублей.

На период предварительного следствия фигуранту избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде. Как сообщает прокуратура РМ, приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в размере 8 тысяч рублей.