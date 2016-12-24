Полицейский из Мордовии занял второе место на Всероссийском конкурсе профмастерства среди сотрудников ППС

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В преддверии празднования 100-летнего юбилея образования патрульно-постовой службы полиции состоялся Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди сотрудников строевых подразделений ППСП территориальных органов МВД России на звание «Лучший по профессии».
В заключительном этапе конкурса участвовали 174 сотрудника территориальных органов МВД России. На протяжении четырех дней организационный комитет конкурса и профильные комиссии оценивали профессиональные навыки участников по правовой, служебной, огневой и физической подготовке.
Награждение проводилось по двум категориям участников конкурса: сотрудники, замещающие должности младшего начальствующего состава, и сотрудники, замещающие должность инспектора патрульно-постовой службы полиции.
Как сообщает МВД по РМ, Мордовию на заключительном этапе конкурса в Москве представлял победитель регионального этапа полицейский ОБ ППСП УМВД России по городскому округу Саранск старший сержант полиции Рамиль Аитов. Он занял 1 место по физической подготовке, а также награжден медалью, дипломом второй степени и ценным подарком за успешное участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии».
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