Полицейский из Мордовии занял второе место на Всероссийском конкурсе профмастерства среди сотрудников ППС

В преддверии празднования 100-летнего юбилея образования патрульно-постовой службы полиции состоялся Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди сотрудников строевых подразделений ППСП территориальных органов МВД России на звание «Лучший по профессии».

В заключительном этапе конкурса участвовали 174 сотрудника территориальных органов МВД России. На протяжении четырех дней организационный комитет конкурса и профильные комиссии оценивали профессиональные навыки участников по правовой, служебной, огневой и физической подготовке.

Награждение проводилось по двум категориям участников конкурса: сотрудники, замещающие должности младшего начальствующего состава, и сотрудники, замещающие должность инспектора патрульно-постовой службы полиции.

Как сообщает МВД по РМ, Мордовию на заключительном этапе конкурса в Москве представлял победитель регионального этапа полицейский ОБ ППСП УМВД России по городскому округу Саранск старший сержант полиции Рамиль Аитов. Он занял 1 место по физической подготовке, а также награжден медалью, дипломом второй степени и ценным подарком за успешное участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии».