Легкоатлет из Мордовии взял «серебро» первенства России среди юниоров до 20 лет

Спорт

С 21 по 23 июля в Казани проходило первенство России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет.

По информации Минспорта РМ, в беге на 400 метров второе место на соревнованиях с результатом 47.90 занял воспитанник Республиканской комплексной спортивной школы олимпийского резерва Александр Лапкин.

Лучшим на этой дистанции оказался Серафим Солодовников из Татарстана (45.96). Обладателем бронзовой награды стал Кирилл Лютов из Московской области (48.13).

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