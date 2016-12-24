В Мордовии подведены итоги молодежной благотворительной донорской акции #МЫВМЕСТЕ

Напомним, акция проводилась с 13 июня по 14 июля. Она была направлена на поддержку и помощь военнослужащим (участникам специальной военной операции) и их семьям. Организаторами выступили Молодежное правительство РМ и Мордовская республиканская станция переливания крови.

Жителям республики предлагалось пожертвовать на благотворительность денежную компенсацию, полученную за сдачу крови. В акции приняли участие более 1450 человек. Было собрано 60 278 рублей, которые перечислены в Региональное отделение «Российского фонда мира» с целью поддержки военнослужащих и их семей.

«В первую очередь я хочу сказать огромное спасибо всем, кто принимает участие в наших акциях. Среди участников не только жители Саранска, но и жители всей республики. Также приятно, что представители Правительства Республики Мордовия, руководители и сотрудники органов исполнительной власти, сотрудники бюджетных учреждений, организаций, предприятий и молодежные сообщества не стоят в стороне и активно принимают участие, за что им большое спасибо. Доноры будут нужны всегда, и только вместе мы можем многое, а результаты акции тому подтверждение», - сказал Председатель Молодежного правительства РМ Виктор Гущин.