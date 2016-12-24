На личном приеме граждан Главе Мордовии рассказали о коммунальных проблемах поселка имени Гагарина

21 июля Глава Мордовии Артём Здунов провел личный прием граждан. К руководителю республики обратилась жительница поселка имени Ю.А. Гагарина Октябрьского района Саранска Дина Парфенова. Она озвучила сразу несколько коммунальных проблем, решить которые никак не получается. Семья проживает на улице Дзержинского. Здесь нет ни центральной канализации, ни дренажно-ливневой системы.



«Этой весной, когда снег таял и шли талые поверхностные воды, нас затопило, причем не только наш дом, но и соседей, - рассказала она. - Мы не можем пользоваться канализацией вообще. Мало того что идут талые воды - переполняются септики в вышестоящих домах, и это все течет, в подвалах у нас не просто вода, а продукты жизнедеятельности, которые стекают к нам. Несколько месяцев у нас это все просыхало. В общем, ситуация очень тяжелая. Помогите нам».

«Весной вас впервые так сильно затопило или эта проблема возникает у вас каждый год?» - спросил Артём Здунов.

«В прошлом году нас затапливало меньше, но проблема эта для нас постоянная. Мы уже не знаем, что нам делать», - сказала заявительница.



На приеме присутствовали вице-премьер Инсаф Хайруллин, исполняющий обязанности главы городского округа Саранск Илья Соколов, руководитель Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства Игорь Маслов.

Илья Соколов признал, что строительство канализации необходимо, но вопрос этот очень затратный с точки зрения финансов.

«Предварительно мы прорабатывали эту тему, там протяженность канализационных сетей около 28 километров. Стоимость только проектирования - 15 миллионов рублей вместе с прохождением экспертизы. И это - по предварительным расчетам. Будем прорабатывать возможность изыскания этих средств», - отметил он.

«Обращения от людей у нас есть, поэтому делать это все равно придется, просто нужно понимать - когда и по какой программе. Однозначно нужно входить в какую-то программу», - сказал Артём Здунов Илье Соколову.



Дина Парфенова обозначила еще одну проблему - мусорные контейнеры находятся в непосредственной близости от ее дома, и что творится на площадке - сложно представить.

«Я уже не раз писала в городскую администрацию, - сказала она. - Мусорные контейнеры расположены в трех метрах от нашего дома. Это нарушает санитарные нормы и создает пожароопасную ситуацию, так как за ними расположена свалка веток, мусора и всего прочего. Запах стоит невозможный. По двору крысу бегают».

Глава Мордовии дал поручение разобраться с этим вопросом. Сделать это будет непросто. Как отметил Илья Соколов, чтобы соблюсти все необходимые нормативы, контейнеры придется выносить за пределы поселка. Но в любом случае - решение должно быть принято с учетом мнения всех жителей.