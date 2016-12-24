Вице-премьер Правительства РМ Батыр Эмеев ознакомился с производственными возможностями мордовской колонии № 5

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Заместитель Председателя Правительства Мордовии Батыр Эмеев посетил исправительную колонию № 5 УФСИН по РМ.
В сопровождении заместителя начальника регионального пенитенциарного ведомства Алексея Булычева и главы Зубово-Полянского района Владислава Поршина Батыр Эмеев побывал на производственной площадке исправительного учреждения. Вице-премьер осмотрел цеха по изготовлению макаронных изделий, швейной продукции, мебели, окон, а также участок по обработке древесины.
Как отмечает пресс-служба ведомства, по итогам визита у колонии появились перспективы заключения договоров на оказание услуг по распиловке круглого леса.
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