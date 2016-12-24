Боец из Мордовии принял участие в Первом форуме ветеранов боевых действий СВО

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Ветеран боевых действий из Саранска Владислав Тимошенко (на фото второй справа) представляет Мордовию на Первом форуме ветеранов боевых действий СВО. Мероприятие, организованное Фондом «Защитники Отечества», проходит в Москве 20 и 21 июля.
Гвардии рядовой Тимошенко принимал участие в специальной военной операции в качестве добровольца. В зоне СВО провел полгода, занимал должность пулеметчика в мотострелковой дивизии. Награжден медалью «За боевые отличия» за взятие донецкого города Красный Лиман.
После возвращения в Саранск обратился в региональный филиал фонда «Защитники Отечества» с просьбой посодействовать в оформлении ветеранских льгот. Специалисты оперативно решили вопрос.
Владислав Тимошенко принимает активное участие в патриотических акциях, организованных филиалом фонда.
«Форум ветеранов – замечательная возможность встретиться и пообщаться с боевым братством, обменяться впечатлениями и опытом», - отметил ветеран боевых действий.
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В столице Молрдовии состоялся Уличный фестиваль творческих сообществ «Для своих»
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