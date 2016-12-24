Боец из Мордовии принял участие в Первом форуме ветеранов боевых действий СВО

Ветеран боевых действий из Саранска Владислав Тимошенко (на фото второй справа) представляет Мордовию на Первом форуме ветеранов боевых действий СВО. Мероприятие, организованное Фондом «Защитники Отечества», проходит в Москве 20 и 21 июля.

Гвардии рядовой Тимошенко принимал участие в специальной военной операции в качестве добровольца. В зоне СВО провел полгода, занимал должность пулеметчика в мотострелковой дивизии. Награжден медалью «За боевые отличия» за взятие донецкого города Красный Лиман.

После возвращения в Саранск обратился в региональный филиал фонда «Защитники Отечества» с просьбой посодействовать в оформлении ветеранских льгот. Специалисты оперативно решили вопрос.

Владислав Тимошенко принимает активное участие в патриотических акциях, организованных филиалом фонда.

«Форум ветеранов – замечательная возможность встретиться и пообщаться с боевым братством, обменяться впечатлениями и опытом», - отметил ветеран боевых действий.