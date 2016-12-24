В Мордовии активисты «Единой России» проверили безопасность футбольных ворот на детских и спортивных площадках

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В рамках партпроекта «Крепкая семья» активисты местных отделений партии осмотрели футбольные ворота на детских и спортивных площадках в городах, поселках и селах республики. Проверялось, насколько объекты соответствуют нормативам и безопасны для жизни и здоровья детей.
Эта инспекция была инициирована партией в связи с многочисленными случаями травматизма детей в летний период, причем во многих регионах страны.
Как отмечается, результаты проверки показали, что футбольные ворота на площадках закреплены надлежащим образом и не представляют угрозы здоровью детей.
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