Жители Мордовии в «Ночь кино» смогут бесплатно посмотреть три самых кассовых отечественных картины 2023 года

Социум

Накануне Дня российского кино — профессионального праздника кинематографистов и любителей киноискусства пройдет традиционная Всероссийская акция «Ночь кино».

26 августа по всей стране будут показаны три самых кассовых отечественных картины 2023 года: «Чебурашка» (реж. Дмитрий Дьяченко), «Вызов» (реж. Клим Шипенко), «Праведник» (реж. Сергей Урсуляк).

Участие в акции примет и Мордовия. Бесплатно фильмы можно будет посмотреть в кинотеатре «Россия» и в кинозалах муниципальных районов республики.

Фильм «Вызов» - первая в мировой истории картина, снятая в космосе. Героиня Юлии Пересильд в драме Клима Шипенко исполняет роль кардиохирурга Евгении, которая должна провести сложную операцию прямо на Международной космической станции.


«Чебурашка» - это новая история любимого героя нескольких поколений зрителей. Непоседливого персонажа из далекой апельсиновой страны ждут удивительные приключения в тихом приморском городке, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом.

Фильм «Праведник» - реальная история подвига советского партизана Николая Киселева, которому удалось вывести за линию фронта более 200 евреев, спасая их от гитлеровцев. В 2005 году ему было присвоено звание Праведник народов мира.

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