Сидельцы мордовских колоний успешно прошли курс психологического освобождения от алкогольной и наркотической зависимости

В лечебном исправительном учреждении № 19 УФСИН по РМ прошло вручение документов осужденным о прохождении курса программы социально-психологической работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость.

В учреждении была создана группа социально-психологической работы, в которой осужденные находились по решению комиссии в течение 6 месяцев.

Как отмечается, за 1 полугодие 2023 года успешно прошли курс ведомственной программы шестеро заключенных.