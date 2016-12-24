Сидельцы мордовских колоний успешно прошли курс психологического освобождения от алкогольной и наркотической зависимости

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В лечебном исправительном учреждении № 19 УФСИН по РМ прошло вручение документов осужденным о прохождении курса программы социально-психологической работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость.
В учреждении была создана группа социально-психологической работы, в которой осужденные находились по решению комиссии в течение 6 месяцев.
Как отмечается, за 1 полугодие 2023 года успешно прошли курс ведомственной программы шестеро заключенных.
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В МГУ имени Н. П. Огарева в настоящее время обучаются более 700 студентов из Индии
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