Дирекцию коммунального хозяйства и благоустройства Саранска инспекторы ГИБДД уличили в некомпетентности при организации движения

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По данным МВД по РМ, на пересечении автомобильных дорог Северо-Восточное шоссе - улица Сущинского в Саранске Администрация города изменила организацию дорожного движения путем установки дополнительной секции светофорного объекта. На данном перекрестке исключено пересечение транспортных и пешеходных потоков в одной фазе светофорного регулирования, что повышает безопасность участников дорожного движения.
В ходе осуществления надзора в области обеспечения безопасности дорожного движения Управлением ГИБДД МВД по РМ были выявлены многочисленные недостатки в эксплуатационном состоянии улично-дорожной сети:
- изменения в организации дорожного движения по установке дополнительной секции светофорного объекта не внесены в проект организации дорожного движения
- отсутствуют необходимые дорожные знаки 6.16 «Стоп-линия», 2.4 «Уступите дорогу», 4.1.2 «Движение направо»
- отсутствует горизонтальная дорожная разметка 1.12, которая указывает место, где водитель должен остановиться при запрещающем сигнале светофора.
В целях исключения нарушения обязательных требований законодательства в области безопасности дорожного движения саранской Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства объявлено предостережение о недопустимости нарушений.
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