В Мордовии рассмотрели идеи по внедрению искусственного интеллекта в конкретных отраслях экономики и социальной сферы

18 июля Правительство Мордовии и Сбербанк провели дизайн-сессию по цифровой трансформации региона. Мероприятие состоялось в Доме Республики, в нем приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, управляющий директор Департамента по работе с государственным сектором ПАО Сбербанк Альберт Фахрутдинов, советник Председателя Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Тимофей Письмеров, управляющий Мордовским отделением ПАО Сбербанк Игорь Чермошанский, главы районов и руководители профильных министерств.



Глава Мордовии, приветствуя участников сессии, подчеркнул: «Наша задача - определить первоочередные направления для внедрения искусственного интеллекта. У нас должен быть четкий план действий. Давайте подумаем, что мы будем делать на перспективу, как будем взаимодействовать со Сбером и с нашими партнерами. Если мы ответим на эти вопросы, то сессия получится результативной».



Управляющий директор Департамента по работе с государственным сектором ПАО Сбербанк Альберт Фахрутдинов отметил: «Применение технологий искусственного интеллекта способно принести ощутимую пользу экономике нашей страны. Уже сейчас на региональном уровне необходимо поэтапно внедрять современные технологические решения в работу госорганов и различных отраслей. У Сбера есть колоссальные возможности, опыт и большая технологическая база, чтобы помогать региональной власти в реализации этой задачи. Мы готовы и дальше развивать наше сотрудничество с Правительством Республики Мордовия в области технологий искусственного интеллекта. Уверен, что сегодняшняя дизайн-сессия позволит дать новый толчок развитию экономики региона».



Напомним, что в России Указом Президента страны утверждена национальная стратегия развития искусственного интеллекта. А 2022-2031 годы объявлены в стране Десятилетием науки и технологий. Очевидно, что искусственный интеллект будет стремительно развиваться, становиться все более востребованным, откроет новые возможности для науки, бизнеса, государственного управления, для решения задач экономического, промышленного, социального развития.

Уже сейчас технологии искусственного интеллекта успешно применяются во многих областях, где требуется обработка больших объемов информации. Есть примеры использования беспилотных транспортных средств и сельхозтехники, технологий «точного земледелия», которые, по отзывам специалистов, обеспечивают рост производительности и рентабельность в АПК.

Технологии искусственного интеллекта могут применяться в любой отрасли. Как отметил Альберт Фахрутдинов, Мордовия является одним из лидеров в стране по внедрению цифровых технологий для выявления лесных пожаров. На сегодняшний день, по данным Минлесхоза республики, около 80 процентов лесов региона охвачены видеонаблюдением.



Формат проведения дизайн-сессии предусматривал работу экспертов в проектных командах, каждая из которых рассматривала возможные аспекты применения современных технологий в различных сферах и предлагала идеи по внедрению искусственного интеллекта в конкретных отраслях. В частности, речь шла о приоритетных проектах для Мордовии в рамках стратегии развития региона. Участники мероприятия совместно с экспертами Сбера подготовили конкретные предложения для внедрения цифровых технологий в таких сферах, как образование, здравоохранение, социальная поддержка населения, агропромышленный комплекс, транспортная инфраструктура, природопользование, строительство.



Подводя итоги сессии, Глава республики подчеркнул: задач для искусственного интеллекта много, очень важно использовать эти технологии для прогнозирования различных нештатных ситуаций. А те проекты, которые будут приносить доход в бюджет, Правительство региона поддержит сразу.