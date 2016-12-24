В Мордовии 57-летний водитель «Гранты» погиб при столкновении легковушки со стоявшим грузовиком

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По данным Госавтоинспекции республики, 15 июля в Лямбирском районе в 05:30 на автодороге «Саранск – Берсеневка – Пензятка» 57-летний мужчина за рулем автомобиля «Лада Гранта», по предварительным данным, двигаясь в сторону Саранска не справился с управлением и совершил наезд на стоящую автомашину «Ман-25.322». На момент ДТП водитель фуры отсутствовал.
В результате столкновения транспортных средств водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи. Как отмечается, в этом году он пять раз привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима.
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