В Мордовии 57-летний водитель «Гранты» погиб при столкновении легковушки со стоявшим грузовиком

По данным Госавтоинспекции республики, 15 июля в Лямбирском районе в 05:30 на автодороге «Саранск – Берсеневка – Пензятка» 57-летний мужчина за рулем автомобиля «Лада Гранта», по предварительным данным, двигаясь в сторону Саранска не справился с управлением и совершил наезд на стоящую автомашину «Ман-25.322». На момент ДТП водитель фуры отсутствовал.

В результате столкновения транспортных средств водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи. Как отмечается, в этом году он пять раз привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима.