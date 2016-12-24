Трое нерадивых работников АО «Железобетон» ответили в суде за гибель строителей в доме по улице Фурманова

Почти шесть дет назад, 13 ноября 2017 года в Саранске случилось ЧП. В строящемся доме № 16 «а» по улице Фурманова рухнули лестничные марши. Во время инцидента на лестнице находились пятеро рабочих - четверо из них оказались мгновенно погребены под завалами.

Одному из трудяг удалось отпрыгнуть в сторону и тем самым спасти себе жизнь - мужчина получил незначительные травмы и после оказания медпомощи был отпущен из больницы домой. Живым из-под обломков спасателям удалось извлечь только одного рабочего - 24-летнего Геннадия Цыганова, троих пострадавших спасти не удалось. Многотонные бетонные конструкции не оставили шансов 58-летнему Равилю Кокурину, 31-летнему Дмитрию Колесникову и 40-летней Светлане Гущиной.

Строящийся 10-этажный кирпичный дом располагается на углу перекрестка улиц Фурманова и Гагарина. Рабочие услышали страшный грохот около 14 часов 13 ноября 2017 года. В доме одна за другой обрушились лестницы с 11-го этажа. Во время ЧП рабочие находились на шестом этаже.

На место происшествия экстренно прибыли сотрудники МЧС и аварийно-спасательной службы, благо через дорогу на той же улице находится пожарно-спасательная часть. Спасатели оперативно приступили к разбору завалов в надежде спасти людей.

На месте ЧП на вопросы журналистов тогда ответил руководитель ГУ МЧС по РМ Андрей Наумов.

- Андрей Геннадьевич, расскажите, что известно о происшествии?

- Сообщение об обрушении лестничных пролетов в строящемся доме по улице Фурманова поступило к нам в 14.04. Вы видите, что объект находится рядом со спасательной частью, поэтому наши сотрудники прибыли быстро. Лестничный марш обрушен с 10-го по 2-й этаж. Причина пока не известна, она устанавливается. По информации подрядчика и застройщика, больше людей там находиться не должно. Работы будут продолжаться до тех пор, пока мы полностью не расчистим весь пролет. Предварительно под завал попали четыре человека - один находится в больнице, еще трое - погибли, двух уже извлекли.

По информации прокуратуры РМ в ходе расследования было установлено, что трое жителей Мордовии, являясь работниками АО «Железобетон», небрежно отнеслись к исполнению своих профессиональных обязанностей, в результате чего был изготовлен лестничный марш с нарушением проектных характеристик и реализован подрядчику в «СМУ-1».

Вследствие этого 13 ноября 2017 года на строительной площадке многоквартирного жилого дома произошло разрушение указанного лестничного марша на уровне 10-11 этажей и его падение. В результате троим работникам ООО «СМУ-1» были причинены телесные повреждения, повлекшие их смерть, еще одному – телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

С учетом позиции прокуратуры виновным было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Как указывается, применение условного осуждения стало возможным ввиду наличия совокупности смягчающих наказание осужденных обстоятельств.