В Ковылкино бывший участковый полиции выслушал приговор суда за сбитую на авто пенсионерку

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По информации Следственного комитета по РМ, в Ковылкино 20-летний бывший участковый уполномоченный полиции был признан судом виновным в нарушении правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда здоровью человека.
По данным следствия, утром 20 декабря 2022 года в городе Ковылкино фигурант дела, управляя личным автомобилем марки ВАЗ-2114, во время движения задним ходом со стоянки совершил наезд на 74-летнюю местную жительницу, которая двигалась по тротуару.
В результате произошедшего женщина получила закрытый перелом левой бедренной кости со смещением отломков, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью.
Приговором суда бывшему полицейскому назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.
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