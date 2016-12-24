В Ковылкино бывший участковый полиции выслушал приговор суда за сбитую на авто пенсионерку

По информации Следственного комитета по РМ, в Ковылкино 20-летний бывший участковый уполномоченный полиции был признан судом виновным в нарушении правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда здоровью человека.

По данным следствия, утром 20 декабря 2022 года в городе Ковылкино фигурант дела, управляя личным автомобилем марки ВАЗ-2114, во время движения задним ходом со стоянки совершил наезд на 74-летнюю местную жительницу, которая двигалась по тротуару.

В результате произошедшего женщина получила закрытый перелом левой бедренной кости со смещением отломков, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью.

Приговором суда бывшему полицейскому назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.